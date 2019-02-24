Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’a yeni yarışmacı katıldı!

Survivor'da dokunulmazlık oyunu kazanan takım belli oldu. Kıyasıya mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyunun kazanan takım yarın akşam Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununa avantajlı çıkacak. Acun Ilıcalı yarışmacılara büyük bir sürpriz yaparak yeni yarışmacıyı Survivor dokunulmazlık oyunu öncesi takımlara dahil etti. Peki dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybetti? İşte 23 Şubat günü yayınlanan Survivor hakkında merak edilenler...

Survivor 2019’da haftanın ilk dokunulmazlık oyunun Türkiye takımı farklı şekilde kazandı. Survivor’da sonucu merakla beklenen dokunulmazlık oyunu öncesinde Yunanistan takımına eski atlet ve eski Survivor yarışmacısı Dalaka dahil olduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. İşte dokunulmazlık oyunu ve Survivor son bölümde yaşanan tüm ayrıntılar…

DOKUNULMAZLIK OYUNU

Acun: Survivor’da yeni bir dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Dokunulmazlık oyunu öncesinde Yunanistan takımına yeni bir yarışmacı katılacak. Yunanistan takımına eski yarışmacılarından Dalaka dahil oldu. Bizim de takımımıza bir yarışmacı daha dahil olacak.

Hikmet: Dalaka’yı tanıyorum atlet olduğu için ben atletizmle ilgilendim. İyi bir atlet, daha önce Survivor’a katıldı. Bizim kızlarım güçlü, karşı taraf da güçlendi. Rekabet olursa daha iyi olur diye düşünüyorum.

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Türkiye takımı kazandı.

Türkiye: 10 – Yunanistan: 4



SURVİVOR’A YENİ YARIŞMACI KATILDI

Survivor Türkiye Yunanistan’ın 13. bölümünde merakla beklenen yeni yarışmacı Katerina Dalaka, takım arkadaşlarının arasına katıldı. Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yeni bölümde Yunan takımına merakla beklenen yarışmacı Katerina Dalaka geldi. Daha önce Acun Ilıcalı tarafından ismi açıklanan Katerina Dalaka, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu öncesi arkadaşlarının arasına katıldı.

İşte Katerina Dalaka’nın ilk sözleri: Yunan takımına yardımcı olmak için buradayım. Çok iyi bir takım. Daha yolun başındalar ve kendilerini daha da geliştireceklerini düşünüyorum. Henüz 3 hafta oldu. Uzun bir yol olduğuna inanıyorum. Rakipler çok güçlü fakat korkmuyoruz.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU

Murat Ceylan: Hava şartları bozmaya başladı. Dominik şartları kendini belli ediyor. Ödül oyunu öncesinde sizinle konuşmak istiyorum.

Bora: Son iki erzak oyunun Yunan takımı kazandı. Pirinci bizden fazla yediler, ikinci haftada patatesi kazandılar. İkidir şansız gidiyoruz umarım bugün kazanırız çünkü buna ihtiyacımız var.

Ödül oyununu Türkiye takımı kazandı.

Türkiye : 10 Yunanistan: 7

SURVİVOR ADASINDA KONUŞULANLAR

Bora: Karşılama Dalaka katılıyor. Bizim daha zor geçecek, yani Seda’nın bir yarış kaybetmesi her şeyi değiştirir. Umarım herkes kendini toparlar çünkü karşı tarafa güçlü, önemli biri geliyor.

Seda: Boş boş konuşmasınlar. Görüyoruz erkekleri arkada “ben alacaktım o yavaş, ben alacaktım onu”. Görüyoruz yani. Beni konuşturmasınlar.

Melisa: Bir de böyle savaşınca “Ben güçlüyüm, şampiyonum” diyor. Güçlüysen hepsini alırsın.

Seda: Erkeklerde birkaç tane güçlü var, evet. Ama öyle kendine güvenmeyenler var yani.