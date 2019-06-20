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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor'da büyük finale kısa bir süre kala hızlı bir şekilde elemeler başladı. Çarşamba akşamı dokunulmazlık oynanacak Perşembe akşamı ikinci dokunulmazlık oyununun ardından yeni eleme adayları belirlenecek. Son olarak Beyaz takımdan Kyriakos elenmişti. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte merak edilen ayrıntılar...
Sozcu.com.tr
Magazin 20 Haziran 2019 - 00:20

Survivor’da büyük ödüller, yorgunluk, heyecan, gözyaşı iç içe… Hem seyirciler hem de yarışmacılar son bölümlerde aynı heyecanı paylaşıyor. Bu hafta eleme sırası iki takım için de Türklerde… Beyaz takımda Seda, Bora ve Okay kaldı. Siyah takımda Yusuf, Sude ve Emre kaldı. Dokunulmazlığı kaybedenler potaya çıkacak.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KAYBEDEN TAKIM: BEYAZ TAKIM

Dokunulmazlık oyununda Sude ile karşı karşıya gelen Seda atışlarda rakibine şans tanımadı. İkide iki yaparak sayıyı kazanan isim oldu…

 

Survivor Türkiye Yunanistan’da elenen Kyriakos’un ardından yarışmacılar neler söyledi? İşte Kyriakos’un ardından geride kalan yarışmacılardan açıklamalar…

 

Son güncelleme: 00:27 - 20.06.2019
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