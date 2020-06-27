Survivor dounulmazlık ödülünü kim kazandı? Survivor’da eleme adayını belirleyecek isim…

Survivor'da heyecan dolu bir dokunulmazlık ödülü daha yaşandı ve dokunulmazlık ödülü finalinde Sercan ile Berkan'ın mücadelesi geceye damga vurdu. İşte Survivor'da gecenin dokunulmazlık ödülünü kazanan isim...

Survivor’da final yaklaşırken yarışan isimler azalıyor ve mücadeleki hırs artıyor. Bu akşam yapılan dokunulmazlık ödülüyle bir kişi dokunulmazlık hakkı kazandı ve kazanan isim bir eleme adayı da belirleyecek.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık ödülü finalinde Berkan ve Sercan dokunulmazlığı almak için yarıştı. Kıran kırana geçen mücadelede dokunulmazlık Sercan’ın oldu. Sercan hem bir eleme adayı belirleyecek hem de kendini elemeden koruyacak.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yapılan ödül oyununda ise mavi takım 10’a 3’lük bir skorla galip geldi.