Survivor ekibi Maltepe’deki karantina yurdundan ayrıldı
Sağlık Bakanlığı, yurtlarda kalan vatandaşların 14 gün karantina sürelerinin tamamlanmasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının yapılacağını ve karantina uygulamasına evlerde devam edileceğini duyurmuştu.
Bu kapsamda 14 Mayıs 2020 tarihinde Maltepe’de bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen Survivor 2020'nin elenen yarışmacıları ile bazı ekip çalışanlarının içinde bulunduğu toplam 113 kişi yurttan ayrıldı. Valizleriyle birlikte yurttan ayrılan yarışmacılar mutlu olduklarını söyledi.(İHA)