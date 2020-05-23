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Survivor ekibi Maltepe’deki karantina yurdundan ayrıldı
Türkiye’ye gelen ve Maltepe’de karantina altına alınan Survivor yarışmasının elenen yarışmacıları ve ekibin bir kısmı 8 gün sonra yurttan ayrıldı. Valizleriyle birlikte yurttan çıkış yapan yarışmacılar, yurtta çok güzel ağırlandıklarını ve mutlu olduklarını dile getirdi.
Magazin 23 Mayıs 2020 - 09:49

Sağlık Bakanlığı, yurtlarda kalan vatandaşların 14 gün karantina sürelerinin tamamlanmasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının yapılacağını ve karantina uygulamasına evlerde devam edileceğini duyurmuştu.
Bu kapsamda 14 Mayıs 2020 tarihinde Maltepe’de bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen Survivor 2020'nin elenen yarışmacıları ile bazı ekip çalışanlarının içinde bulunduğu toplam 113 kişi yurttan ayrıldı. Valizleriyle birlikte yurttan ayrılan yarışmacılar mutlu olduklarını söyledi.(İHA)

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