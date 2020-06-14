Survivor eleme adayı kim oldu? 13 Haziran Survivor’da yaşananlar…

Survivor ada konseyi heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan ada konseyinde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Kırmızı ve Mavi takım arasında geçen kıyasıya mücadelede, Elif ve Nisa'nın sakatlık geçirmesinin ardından bir takım diğerine üstünlük kurdu ve Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Peki, 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı belli oldu mu? İşte, merak edilenler...

Fenomen yarışma programı Survivor'da bu akşam büyük heyecan yaşandı. Dokunulmazlık oyunun galibi belli büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden sonra belli oldu. 13 Haziran akşamı yayınlanan heyecanlı bölümünde takımlar dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Berkay ve Yasin'in arasında geçen gerilim sonrası Nisa ve Elif'in yaşadığı sakatlıklar oyuna damgasını vurdu. Elif parkurdaki havuza atladığı sırada boynu ile alakalı bir rahatsızlık geçirip hastaneye kaldırıldı. Nisa ise 3 metrelik bir yükseklikten kum zemine düştü. Yaşanan talihsizlikler tüm ada halkını üzdü. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunun kim kazandı? Survior eleme adayı belli oldu mu? İşte 13 Haziran Survivor yaşananlar…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışma finaline haftalar kala gerilimin hızla tırmandığı Survivor’da iki takım son kez kırmızı ve mavi takım olarak karşı karşıya geldi. Rekabetin ve gerilimin üst düzeyde olduğu oyunda kırmızı takım sonradan yaptığı muhteşem atakları ile mavi takıma üstünlük kurdu ve dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı takım 9-4 lük skordan oyunu 9-10’a getirdi izleyenlere büyük bir coşku yaşattı.

ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU?

Kıyasıya mücadele sonrası dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ada konseyine çıktı ve bir isim belirlendi. Mavi takım, Ardahan'ı eleme adayı olarak seçti.