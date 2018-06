Survivor eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybetti?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Survivor’da Kıbrıs finali kalmak isteyen yarışmacılar, açlıkla mücadele ederken bir yandan dokunulmazlık oyunu stresi yaşıyor. Survivor yarışmacıları Dominik’in en önemli oyunu dokunulmazlık oyununu kazanarak Survivor mücadelesine devam etmek istiyor. Mustafa Kemal ve Turabi‘nin eleme adayı olmasının ardından oynanan dokunulmazlık mücadelesini yine Gönüllüler Takımı kazanarak üçüncü eleme adayı da Merve Aydın olarak belirlendi. İşte son bölümden detaylar…

ADA KONSEYİNDE KONUŞULANLAR

Turabi: 3. Survivor'um bu kadar yenilgiyi hiç görmedim ama ben her zaman bir çark olarak görürüm Survivor'u bir takım üsttedir bir takım alttadır. Bir takım altta ezilirken diğer takım üstte sefasını sürer ama o çark her zaman dönüyordur. O çark dönecek sıra bize de gelecek bu sefer sefasını biz süreceğiz ezilme sırası gönüllüler takımında olacak. Ne zaman olur ona kesin gözüyle bakamam. Temennim bir an önce olsun.

Sema: Benim atlayamama olayımda şunu isterdim; Murat çok hassas her konuda, Hilmicem de öyle. Damla'yı söylemeye gerek yok kendisi kız kardeşim gibi. Üçünden birinin Hakan konseyde beni bununla vurmadan önce “hayır Hakan o olayda biz hep beraberdik” demesini beklerdim.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Heyecanın hız kesmeden sürdüğü Survivor'da dokunulmazlık oyunu bu akşam yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Survivor’da oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan takım, oldukça zorlu ve yorucu bir parkurda yarışan yarışmacılarının nefes kesen mücadelesinin ardından belli oldu. İkinci dokunulmazlık oyununun galibi dün olduğu gibi gönüllüler takımı oldu.

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI: MERVE

Haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden ünlüler takımı arasında yapılan ada konseyinde Merve, en çok oyu olarak takım arkadaşları tarafından eleme potasına gönderildi.

Bu hafta yapılan dokunulmazlık oyunları ve eleme konseylerinin ardından, ünlüler takımından Mustafa Kemal Kurt, Turabi Çamkıran ve Merve Aydın eleme potasına çıktı. Bu üç isimden biri 11 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümde adaya veda edecek.