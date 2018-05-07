Survivor Elif kimdir? Elif Şadoğlu kaç yaşında?
Survivor’da bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Adaylardan biri de Elif Şadoğlu. Peki kimdir Elif Şadoğlu? İşte Survivor’ın heyecanla takip edilen yarışmacısı hakkında merak edilenler…
ELİF ŞADOĞLU KİMDİR?
Survivor Elif Şadoğlu 1992 doğumludur. Ataşehir'deki bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapmaktadır. Elif Şadoğlu, 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu oldu. Şadoğlu Survivor 2017'de Gönüllüler takımında yarışmıştı.