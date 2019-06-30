Survivor Emre kimdir? Emre Durak kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2019'un en hiperaktif isimlerinden biri olan Emre Durak adını finale yazdırmayı başardı. Peki Survivor Emre Durak kimdir? 1997 yılında Adana’da dünyaya gelen Emre Durak, Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olmuştur. İşte Survivor Emre'nin hayatı hakkında detaylar...

Survivor’ın en hızlı yarışmacılarından biri olan Emre Durak 2019’un finalistlerinden biri oldu ve dikkatleri üzerine çekti. Peki Survivor Emre Durak kimdir? Emre Durak, ekstrem sporlarla ilgilenmektedir. Emre Durak, Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunudur. İşte Survivor Emre hakkında merak edilenler…

EMRE DURAK KİMDİR?

Emre Durak, 1997 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm bölümü mezunu olan Emre Durak, ekstrem sporlarla ilgilenmektedir. Emre Durak, Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunudur. Meslek olarak Dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor. Emre Durak, hırsı ve azmiyle adından sıkça söz ettirmektedir.