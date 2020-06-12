Survivor Evrim gözyaşlarına boğuldu!

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de yeni takımların oluşmasından sonra ilk erzak oyununda Survivor Evrim, Suvrivor Nisa ile karşı karşıya geldi. Oyunu kaybeden Evrim, atışlarını kastederek "Nasıl girmiyor ya?" şeklinde bir isyan cümlesi kurdu ve daha sonra sinirlerine hakim olamadı ve hüngür hüngür ağladı.

Survivor 2020’nin 11 Haziran Perşembe ekrana gelen son bölümünde, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları erzak ödülü için yarıştı. Survivor’da mavi takımda yer alan Evrim, kırmızı takımdan Nisa ile karşı karşıya geldi. Bugüne kadar hep aynı takımda yer aldığı Nisa’ya puan kaybeden Evrim gözyaşlarına boğuldu.

Parkurdaki havuza giren ve arkadaşlarından uzaklaşan Evrim uzun süre ağladı. Daha sonra takım arkadaşı Elif’in yanına gittiği Evrim, “Zorlanıyorum, ağlamak istiyorum. Yenilince üzülüyorum” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Elif ise arkadaşına destek olarak sakinleştirmeye çalıştı.