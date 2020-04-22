Survivor 2020'de adaya veda eden son isim Ezgi Hocaoğlu oldu. Milli cimnastikçi olan Survivor Ezgi'nin hayatı da merak ediliyor. Peki Survivor Ezgi kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? İşte Ezgi Hocaoğlu'nun biyografisi...

Survivor 2020’nin sevilen yarışmacıları arasında olan Ezgi Hocaoğlu, yarışmaya sonradan dahil olan isimlerden. Yedek olarak katıldığı Survivor 2020 Ünlüler takımında başarılı bir performans çizen yarışmacı geçtiğimiz haftalarda sakatlanmış ve uzun süredir oyunlara katılamıyordu. Bu akşam ise oylama sonucu adaya veda etti. Peki Survivor Ezgi kimdir? Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında ve mesleği nedir?

SURVİVOR EZGİ HOCAOĞLU KİMDİR?

Milli Cimnastikçi olan yarışmacı 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul'da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu’ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu.

2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.