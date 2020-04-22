Survivor fanatiklerinden Acun Ilıcalı’ya tepki

Acun Ilıcalı bir yandan Survivor 2020 programı ile ilgilenirken kendisine kalan vakitlerde de dünyanın gözde tatil beldelerinden Dominik'in tadını çıkartıyor. Ilıcalı hesabından paylaştığı tekneli fotoğrafına çok sayıda beğeni yorumu alırken yarışmada yaşananlarla ilgili olarak çok sayıda tepki mesajı da aldı.

Survivor 2020 şimdilerde yarışmacıların performansından çok aralarında yaşanan gerginliklerle gündeme geliyor. Barış ve Yasin arasında yaşanan kavga sonrasında Acun Ilıcalı tarafından herhangi bir diskalifiye açıklamasının gelmemesi yarışmayı izleyen pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Yaşananları televizyondan takip edenler Yasin’in yaptıklarını sinsilik olarak değerlendirirken ortalığı karıştırmasına ve haksız olmasına rağmen Barış’la aynı cezayı almasının adaletli olmadığını belirtti.

Yasin’e diskalifiye kararına kadar giden ağır cezalar verilmesi gerektiğini söyleyen hayranları Acun Ilıcalı’nın tekne fotoğrafı altına tepkilerini gösterdi.



İnsanların bu konudaki gerçek düşünceleri ise programın ilerleyen bölümlerindeki oylamalarda ortaya çıkacak.

BU KONUŞMA SONRASI YASİN’E TEPKİLER ARTTI

Yasin'in Survivor 2020’nin son yayınlanan bölümünde ekrana yansıyan sözleri de ona olan tepkilerin artmasına neden oldu. Yasin, Barış’la yaptığı kavgayla ilgili olarak “Kimsenin ne düşündüğü umurumda değil” şeklinde bir yorumda bulunmuştu.