Survivor final ne zaman? Survivor’da büyük final saat kaçta başlayacak?

Survivor'da 5 aylık serüven bu akşam büyük final ile tamamlanıyor. Survivor'da Barış ve Cemal Can'dan biri SMS oylaması sonucuna göre şampiyon olacak. Şubat ayından bu yana TV8 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Survivor'da macera bu akşam yayınlanacak final ile sona erecek. Peki Survivor final ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Elenen yarışmacıların ardından Barış ve Cemal Can Survivor’da finale yükselmeyi başaran isimler oldu. İki isimden biri SMS oylamasına göre Survivor 2020 şampiyonu olacak. Peki Survivor finali ne zaman, saat kaçta?

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor finali bu akşam yani 14 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak ve TV8 ekranlarında saat 20:00'da başlayacak. Gecenin sonunda Survivor şampiyonunun ismini Acun Ilıcalı açıklayacak.

ŞAMPİYON KAÇ PARA ÖDÜL ALACAK?

Survivor'da birinci olacak ismin kaç lira ödül alacağı açıklanmadı ancak geçen sene 500 bin lira ödül verildiği göz önüne alınınca bu sene de en az 500 bin liralık bir ödül bekleniyor.