Survivor finali ne zaman? İşte Survivor 2020’in biteceği tarih…

Survivor'da final için geri sayım başladı. Son olarak Elif'in de elenmesiyle Survivor'da Barış, Cemal Can, Berkan ve Yasin adını son dörde yazdırmayı başaran isimler olmuştu. Survivor finalinde ise SMS oylaması ile Survivor şampiyonu belli olacak. Peki Survivor finali ne zaman?

Şubat ayından bu yana TV8 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Survivor’da final heyecanı başladı. Elenen yarışmacıların ardından adada kalan 4 isimden biri Survivor 2020 şampiyonu olacak. Final hakkında bilgileri paylaşan Acun Ilıcalı Survivor ne zaman bitecek açıkladı.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan bilgilere göre; büyük final Pazartesi ve Salı olacak. Salı akşamı da yani 14 Temmuz Salı akşamı Survivor'ın şampiyonu, bu yılın şampiyonu belli olacak.

ACUN FİNAL HAKKINDA KONUŞTU

Final hakkında konuşan Acun Ilıcalı şunları söyledi;

“Hiçbir Survivor'da, hiçbir zaman yapılmamış bir şeyi ilk defa biz yapacağız. Bu dünyada da bir ilk olacak. Dominik'teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Son dört yarışmacı yarışırken tüm Türkiye bu oyunu canlı olarak izleyecek. Ve oyundan sonraki konseyde canlı olacak. Yani müthiş iki gün sizi bekliyor. Canlı yayınlanan oyun çekeceğiz. Birinci gün yayınlandıktan sonra ikinci gün de oyun ve konseyler de canlı yayınlanacak.

Canlı yayınlı eleme olacak. Üç yarışmacı kalacak. Kalan üç yarışmacı, biri elendikten sonra, yüzleşme dediğimiz konseye çıkacak. Bu konseyde, bu üç yarışmacı, yapılacak bağlantı ile eski yarışmacılarla buluşacak. Bu 3 yarışmacının oylamasının yaşanacağı bu geceden sonra bir canlı yayında iki finalisti ortaya çıkacak.

İki yarışmacı ortaya çıktıktan sonra 2 yarışmacı benimle birlikte gece uçağa binecek. Ve 13'ü akşamı Türkiye'de olacak. Büyük finale doğru yola çıkacağız.