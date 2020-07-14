Survivor finali ne zaman? Survivor finali saat kaçta başlayacak?

Survivor'da uzun ve zorlu sürecin ardından bugün final günü. Survivor'da finale kalan isimler Barış ve Cemal Can bugün Survivor finalinde yarışacak ve şampiyon belli olacak. Peki Survivor finali saat kaçta başlayacak?

Nefesler tutuldu ve Survivor finali heyecanla bekleniyor. Survivor’un fenomen haline gelen isimlerinden Barış ve Cemal Can bu akşam final mücadelesinde karşılacak.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor finali bu akşam yani 14 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak ve TV8 ekranlarında saat 20:00’da başlayacak.

ŞAMPİYON KAÇ PARA ÖDÜL ALACAK?

Survivor’da birinci olacak ismin kaç lira ödül alacağı açıklanmadı ancak geçen sene 500 bin lira ödül verildiği göz önüne alınınca bu sene de en az 500 bin liralık bir ödül bekleniyor.