Survivor Hakan Hatipoğlu’ndan dikkat çeken dolar paylaşımı

Survivor 2018'in kadrosunda bulunan ancak yarışmanın sonuna doğru geçirdiği talihsiz kaza yüzünden bir süre yarışmadan ayrı kalan Hakan Hatipoğlu, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile döviz üzerinden Türkiye'ye oynanan oyunlara tepki gösterdi.

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Hakan Hatipoğlu, Survivor 2018’den ayrılmadan kısa bir süre önce baba olacağını öğrenmiş ve mutluluğunu döktüğü gözyaşlarıyla göstermişti. Şimdilerde eşi Gizem Hatipoğlu ile birlikte bebeklerini kucağına almak için gün sayan Hakan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla döviz üzerinden oynanan oyunların nasıl bertaraf edilebileceğine dikkat çekti. Amerika’nın Avrupa’daki tek dostunun Fransa olduğunu söyleyen Hakan Hatipoğlu’nun dolarla ilgili tespitleri şöyle oldu: