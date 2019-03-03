Survivor Hakan kimdir? Hakan Kanık kaç yaşında?

Survivor Hakan Kanık, fenomen programın tanınan yüzleri arasından yer alıyor. Master Chef yarışmasında ile geniş kitleler tarafından tanınan Survivor Hakan performansı da yükselerek artıyor. Asıl mesleği aşçılık olan Hakan Kanık kimdir merak ediliyor. Peki, Survivor Hakan kaç yaşında?

Hakan Kanık Survivor’da en genç yarışmacı olarak dikkat çekiyor. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen adada yükselen performansı ile adından söz ettiren Survivor Hakan, hırslı ile de beğeni topluyor. Peki Hakan Kanık kimdir, kaç yaşındadır? İşte ayrıntılar…

HAKAN KANIK KİMDİR?

1999'da İstanbul'da dünyaya geldi. Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni tamamladı, ardından Muğla Sıktı Kocaman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nin heykel bölümünde eğitim görmeye başladı. Et konusunda kendisini geliştiren ve farklı mekanların mutfaklarında çalışan Hakan Kanı’ın asıl mesleği ise komiliktir. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Masterchef yarışmasında yarı finale kadar gelme başarısını elde eden Hakan Kanık, basketbol sporuyla ilgileniyor ve vücut geliştirme ile ilgileniyor.

İşte, Hakan Kanık’ın Survivor öncesi açıklamaları;

“Sevdiklerimizden ayrı kalacağız, ailemizden uzak kalacağız. Ama adada ben illaki bir şeyle bulurum ve takımımı doyururum. Survivor’un parkurları çok uzun ve engebeli, acayip özellik gerektiren parkurlar. Ama ben burada yaşımın verdiği avantajla, atiklikle bütün parkurların üstesinden geleceğimi biliyorum. Asıl soru kimin beni yeneceği değil, kimin beni durdurabileceğidir.”