Survivor Hikmet kimdir? Hikmet Tuğsuz kaç yaşında?

Survivor’un başladığı andan performansı ile dikkatleri üstüne çeken Hikmet Tuğsuz sık sık Yunanistan takımına meydan okuyor. Atletizmin yanı sıra birçok spor ile uğraşmış olan Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hikmet Tuğsuz, Survivor 2019'un iddialı yarışmacılarından olmasının yanı sıra başarılı performansı ile de dikkat çekiyor. Survivor Hikmet atletizmin birçok branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da yer aldı. İşte Hikmet Tuğsuz hakkında merak edilenler…

HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986’da Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi.

Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.