Survivor Hikmet kimdir? Survivor Hikmet Tuğsuz performansı ve kavgaları ile gündemde…

Survivor Hikmet başarılı performansına takımların Siyah ve Beyaz olarak ayrılmasının ardından da devam ediyor. Son dönemde karşı takımda yer alan Yusuf ile karşı karşıya gelen Survivor Hikmet izleyicilerin de merak konusu oldu. Peki, Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor Hikmet kaç yaşına?

Survivor’da düzen değişti Türkiye ve Yunanistan takımları yerini Siyah ve Beyaz’a bıraktı. Takım dağılımında en merak edilen konuların başında Survivor Hikmet geliyor. Takım kaptanı Seda tarafından beyaz takıma seçilen Survivor Hikmet hakkında izleyiciler aramalar yapıyor. Son dönemde karşı takımda yer alan bir diğer başarılı yarışmacı Yusuf ile tartışan Hikmet merak konusu oldu. Peki Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986’da Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi.

Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.