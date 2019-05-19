Survivor Hikmet kimdir? Survivor’da Hikmet Tuğsuz sakatlandı

Survivor'da performansı ile erkekler arasında en başarılı yarışmacı olarak gösterilen Hikmet Tuğsuz hakkında izleyiciler aramalar yapıyor. Yarışma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle akibeti merak edilen Survivor Hikmet acı içerisinde yerde kaldığı görülüyor. Peki Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986’da Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi.

Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.