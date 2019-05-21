Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor Hikmet’e ne oldu, diskalifiye mi olacak?

Survivor son bölümde Hikmet parkurda sakatlandı. Acı içerisinde yardım isteyen Hikmet 'Survivor’um bitti' nidası atarken arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Acun, Hikmet’in son durumu hakkında yarışmacılara ve seyircilere bilgi verdi. Sakatlanan Hikmet’in herhangi bir kırığının bulunmadığını ancak bacağında bir hasar oluştuğunu açıkladı. Yarışmacılar ise 'Survivor Hikmet diskalifiye mi oldu?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

Survivor 2019’un en başarılı isimlerinden biri olan Hikmet Tuğsuz talihsiz bir kaza geçirdi. Ada Konseyi’nde Hikmet’in Survivor ve sağlık akıbeti hakkında Sakis’ten açıklama geldi. Hikmet’in sağlık ve Survivor hayatı hala belirsizliğini koruyor. Survivor’da daha önce sakatlanan birçok yarışmacı yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı.

HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986’da Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi.

Hikmet Tuğsuz'un atletizmin bir branşında dereceleri vardır ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynamıştır.

Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.