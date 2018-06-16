Survivor son bölümde iletişim oyunu oynandı. Survivor yarışmacıları aileleri ile konuşabilmek için iletişim oyununda kıyasıya yarıştı. Peki Survivor iletişim oyununu kim kazandı? İşte son bölüm özeti...

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Survivor’da nefes kesen mücadele devam ediyor. Büyük final öncesi iletişim oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar günler geçtikçe daha zorlanıyor. Survivor’da iletişim oyununun kazananları Nagihan ve Hilmicem oldu. İşte Survivor son bölümden detaylar…

İLETİŞİM OYUNU

Anıl: Bir başınayım bu adada. Zaman da geçmiyor. Kendimi ağaç ile konuşurken buldum. Ödül oyununu kaybettim ve adada kaldım. Takım arkadaşlarım gidiyor, mutluyum.

Adem: Güzel bir ödül kazandılar. New York’a gidecekler. Ben de gitmek isterdim ama adada kaldım. İletişim oyunu herkesin beklediği oyun. Annem ile en son bir ay önce iletişime geçtim. Bugün sevdiklerime ulaşmak için mücadele edeceğim.

Sema: İletişim oyunu var ve en son biz kazanmıştık. Mutlaka kazanmamız lazım. Ailemizin sesini duymak çok önemli.

Nagihan: İletişim oyununu çok seviyorum. Bugün buraya kazanmaya geldik. Hazırız.

Alp Kırşan: Gelelim bu haftanın ödülüne. Kazanan Gönüllülerden biri olursa dilediği kişi ile konuşabilecek. Ünlülerden olursa ailelerinden gelen videoları izleyecekler. Parkuru geçtikten sonra dört sembol var düşüren kazanacak.

İletişim ödülünü Hilmicem ve Nagihan kazandı. Nagihan iletişim ödülünde yanında götüreceği kişiyi Hakan olarak seçti. Hilmicem ise Anıl’ı seçti.