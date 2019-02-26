Survivor'a sonradan katılan Kaan Güvenilir bu hafta eleme potasında. Yıldızının bir türlü barışmadığını söylediği Ecem tarafından elenmek için söylenen Kaan, hızlı bir yarışmacı. Peki Survivor Kaan Güvenilir kimdir? Survivor Kaan kaç yaşında? İşte Survivor Kaan hakkında merak edilenler...

Survivor Kaan, Survivor 2019’da Türk takımda yarışıyor. Performansının düşük olduğu ve takıma ayak uyduramadığı gerekçesi ile elenmek üzere aday gösterilen Kaan’ın SMS konusunda güçlü olup olmadığı merak ediliyor. İşte Survivor Kaan hakkında merak edilenler…

KAAN GÜVENİLİR KİMDİR?

1990 doğumlu olan Kaan Güvenilir, 2017 yılında yarışma sonrası Solmaz Çiros nişanlandı. Daha sonra TV8 ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Roman isimli dizide nişanlısı Solmaz ile birlikte başrolde yer aldı.

Azim Kaan Güvenilir Survivor için kendini şöyle anlatmıştı:

Sporu sevmemiz aileden geliyor. Fitness ile başladım, süper amatörde futbol oynadım. Survivor benim en büyük hedefimdir. Kendimi çok iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum.”

“Atışlarıma çok güveniyorum ve el becerim iyidir. Mental olarak da kendime güveniyorum Sadece aç kalmakla ilgili kendime güvenemiyorum. Sınırlarımı Survivor'da zorlamak istiyorum.”

“Yatakta değil yerde yatmak istiyorum, aç olarak yarışmak istiyorum. Kendimi sınama istiyorum açıkçası. Çok çabuk parlayabiliyorum ama hiç bir zaman adam satmam. En büyük hayalim Survivor'a sınırlarımı zorlamaya gidiyorum ama beni kim zorlayacak onu bilemiyorum.”