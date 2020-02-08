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Kadro belli oldu! Survivor yarışmacıları kimler? İşte 2020 Survivor ünlüler ve gönüllüler takımları…
Kadro belli oldu! Survivor yarışmacıları kimler? İşte 2020 Survivor ünlüler ve gönüllüler takımları…
Survivor 2020 kadrosu yayınlanan tanıtım videoları ile belirlendi. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından ünlüler ve gönüllüler takımlarını duyurdu. İşte 2020 Survivor yarışmacıları...
Magazin 8 Şubat 2020 - 16:39

Her sene farklı bir formatla ekranlara gelen Survivor bu yıl ünlüler-gönüllüler formatında olacak. Survivor ünlüler-gönüllüler yarışması 16 Şubat 2020’de başlayacak. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimlerin yer alacağını paylaştı.

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Barış Murat Yağcı

Mert Öcal

Şaziye İvegin Üner

Uğur Pektaş

Sercan Yıldırım

Derya Can Göçen

Parviz Abdullayev

Aycan Yanaç

Elif Yıldırım Gören

Tuğba Melis Türk

Ersin Korkut

 

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Yasin Obuz

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Makbule Günaydın

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Tayfun Erdoğan

Burak Yurdugör

 

Son güncelleme: 17:03 - 08.02.2020
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