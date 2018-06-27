Survivor kameramanı Alper Baycın öldürüldü, canlı yayın iptal edildi

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Survivor’da şoke eden bir olay yaşandı. Kameraman Alper Baycın iki kişinin saldırısına uğradı. 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Survivor yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı ise olayla ilgili TV 8’de açıklama yaptı.

Konuşmakta zorluk çeken Acun Ilıcalı, “İyi akşamlar diliyorum. Belki haberiniz vardır. Dün çok üzücü bir olay yaşadık. Çok değerli bir iş arkadaşımızı, Alper’imizi dün akşam haince bir saldırı sonrasında Dominik Cumhuriyeti’nde kaybettik. Gencecik bir arkadaşımız, kardeşimiz çok üzücü bir şekilde bir saldırıya uğradı. Çok konuşabileceğimiz bir şey yok. Kadere inanan biriyim. Ani bir şekilde sevdiğimizi kaybedince ani bir yıkım oluyor. Kendisi çok değerli bir kardeşimizdi. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bu durumda bir yayın yapmamız söz konusu değil. Bu akşamlık yayınımızı kapatıyoruz. Bir kez daha bütün ailesine baş sağlığı diliyorum. Benim biricik kardeşim huzur içinde yat” diyerek canlı yayını iptal etti.