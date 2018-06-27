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Survivor kameramanı Alper Baycın öldürüldü, canlı yayın iptal edildi
Survivor kameramanı Alper Baycın öldürüldü, canlı yayın iptal edildi
Dominik Cumhuriyeti'nde 24 yaşındaki Survivor kameramanı Alper Baycın, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Baycın’ın telefonunu ve çantasını almak isteyen gaspçılar, genci kalbinden bıçaklayıp öldürdü. Olayın ardından kaçan 2 zanlı da yakalandı. Acun Ilıcalı olayı Instagram hesabından duyurdu. Ilıcalı, "Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın'ı hain bir saldırı sonucu kaybettik" dedi. Survivor canlı yayını iptal edildi.
Magazin 27 Haziran 2018 - 23:34

Survivor’da şoke eden bir olay yaşandı. Kameraman Alper Baycın iki kişinin saldırısına uğradı. 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Survivor yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı ise olayla ilgili TV 8’de açıklama yaptı.

Konuşmakta zorluk çeken Acun Ilıcalı, “İyi akşamlar diliyorum. Belki haberiniz vardır. Dün çok üzücü bir olay yaşadık. Çok değerli bir iş arkadaşımızı, Alper’imizi dün akşam haince bir saldırı sonrasında Dominik Cumhuriyeti’nde kaybettik. Gencecik bir arkadaşımız, kardeşimiz çok üzücü bir şekilde bir saldırıya uğradı. Çok konuşabileceğimiz bir şey yok. Kadere inanan biriyim. Ani bir şekilde sevdiğimizi kaybedince ani bir yıkım oluyor. Kendisi çok değerli bir kardeşimizdi. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bu durumda bir yayın yapmamız söz konusu değil. Bu akşamlık yayınımızı kapatıyoruz. Bir kez daha bütün ailesine baş sağlığı diliyorum. Benim biricik kardeşim huzur içinde yat” diyerek canlı yayını iptal etti.

 

Son güncelleme: 11:37 - 28.06.2018
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