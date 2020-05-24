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Survivor Maxi kimdir? Maximiliano Ariel Scapolla mesleği nedir?
Survivor Maxi kimdir? Maximiliano Ariel Scapolla mesleği nedir?
Asıl adı Maximiliano Ariel Scapolla, kısaca Maxi son günlerde internette en çok merak edilen isimlerden. Survivor yarışmasındaki futbol maçlarında yer alan Maxi'nin kim olduğu merak ediliyor. İşte Survivor Maxi kimdir? Maximiliano Ariel Scapolla mesleği nedir? sorularının yanıtı...
Magazin 24 Mayıs 2020 - 21:23

Maximiliano Ariel Scapolla, ekranların sevilen yarışması Survivor’daki futbol maçında adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle bu akşam Survivor 2020 ile Acun Medya arasında oynanan futbol maçında dikkatleri üzerine çeken Maxi’nin hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Survivor Maxi kimdir? Maximiliano Ariel Scapolla mesleği nedir?

SURVİVOR MAXİ KİMDİR?

Tam adı Maximiliano Ariel Scapolla, kısaca Maxi olarak bilinmektedir. Acun Medya ekibinde yer alan Maximiliano Ariel Scapolla, Arjantinli’dir. Boca Juniors futbol takımının alt yapısında forma giymiştir. Survivor’da oynanan futbol maçlarındaki performansıyla çok konuşuluyor. Maxi’nin Instagram orjinal adresi ise (maxscap).

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