Survivor Maxi kimdir? Maximiliano Ariel Scapolla mesleği nedir?
Maximiliano Ariel Scapolla, ekranların sevilen yarışması Survivor’daki futbol maçında adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle bu akşam Survivor 2020 ile Acun Medya arasında oynanan futbol maçında dikkatleri üzerine çeken Maxi’nin hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Survivor Maxi kimdir? Maximiliano Ariel Scapolla mesleği nedir?
SURVİVOR MAXİ KİMDİR?
Tam adı Maximiliano Ariel Scapolla, kısaca Maxi olarak bilinmektedir. Acun Medya ekibinde yer alan Maximiliano Ariel Scapolla, Arjantinli’dir. Boca Juniors futbol takımının alt yapısında forma giymiştir. Survivor’da oynanan futbol maçlarındaki performansıyla çok konuşuluyor. Maxi’nin Instagram orjinal adresi ise (maxscap).