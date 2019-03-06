Survivor Melisa iletişim ödülünde sevgili şoku yaşadı! Gözyaşlarını tutamadı…

Survivor'da iletişim oyunu oynayan yarışmacılar arasında ödüle gitmeyi hak kazanan yarışmacılar arasında yer alan Melisa erkek arkadaşının konuşma tarzını görünce göz yaşlarına hakim olamadı. Survivor Melisa'nın neden ağladığını bir süre anlamayan diğer yarışmacılar daha sonra Melisa'yı teselli etti.

Survivor’da ödül oyunu bu kez sevindirmedi üzdü. İletişim ödül oyununu kazanan Seda yanında Melisa’yı da ödüle götürmek istediğini söyledi. Survivor Melisa büyük heyecan ve sevinçler gittiği görüşme yerinde erkek arkadaşının konuşma tarzını “soğuk” bulunca şoke oldu. Konuşması istediği şekilde geçmeyen Melisa teknoloji evinde gözyaşlarını tutamadı. Melisa’nın moral bozukluğu adada da devam etti.

ACUN ILICALI’DAN YARDIM İSTEDİ

Ada konseyinde olayı soran Acun Ilıcalı’ya üzüntüsünü anlatan Melisa görüşmek için yardım isteyeceği söyledi ancak olumsuz yanıt aldı.

Neden yardım isteğini geri çevirdiğini anlatan Acun Ilıcalı; “Çocuk için, hamile eş için böyle görüştürme durumları yaptık ama sizin durumunuz için yapabileceğimiz bir şey yok. Bunun için ayrıcalık yapamayız.” dedi.