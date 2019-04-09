Survivor Melisa kimdir? Melisa Emirbayer kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Türkiye Yunanistan'da Melisa, ilk kez eleme potasında yer alıyor. Kadınlarda en güçsüz yarışmacılardan biri olan Melisa, rakiplerinden sayı almakta zorlanıyor. Takımların karıştırılmasının ardından Siyah Takım dokunulmazlığı yitirmiş, Yunan yarışmacılar elenmek üzere Melisa'nın ismini vermişti. Peki Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşındadır? İşte Survivor Melisa hakkında merak edilenler...

Survivor’ın en başarısız isimlerinden biri olan Melisa eleme potasında! Ona rakip olarak potada yer alan isim ise kadınlarda en başarılı isimler arasında yer alan Sude… SMS oylaması sonucu bu akşam adaya veda edecek isim belli olacak. İşte Melisa Emirbayer hakkında merak edilen ayrıntılar…

MELİSA EMİRBAYER KİMDİR?

2 Kasım 1995 İzmir doğumlu Melisa Emirbayer, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümü son sınıf öğrencisi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi ve hiperaktifliği sonucu yüzme sporu ile tanıştı. Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü’ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu.

Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu. 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırıp milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı.