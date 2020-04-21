Survivor Mert kimdir? Mert Öcal kaç yaşında, nereli?

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2020'nin ön plana çıkan yarışmacılarından biri de Mert Öcal oldu. Yarışmadaki performansı yanı sıra Acun Ilıcalı ile esprili atışmalarıyla da dikkat çeken Survivor Mert'in hayatı da merak ediliyor. Peki Survivor Mert Öcal kimdir?

Survivor 2020’de heyecan hız kesmeden sürüyor. Yarışmanın en fazla konuşulan isimlerinden biri de Mert Öcal. Survivor Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal’ın kaç yaşında, nereli olduğu gibi hayatı hakkındaki bilgiler izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Survivor Mert Öcal’ın biyografisi…

SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul’da doğan oyuncu, “Best Model of Turkey” seçildikten sonra 2004 “Best Model of The World” yarışmasını kazandı.

Daha sonra “Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz” gibi çeşitli dizilerde rol aldı.

Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son “Arka Sokaklar” dizisinde “Tarık” rolü ile izleyici karşısına çıktı.