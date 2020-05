Survivor Mert kimdir? Mert Öcal kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2020’de ünlüler takımında mücadele eden Mert Öcal, adı sıkça gündeme geliyor. Survivor’da zaman zaman tartışmalar ile gündeme gelen Mert Öcal, oyunlarda gösterdiği başarılı performansıyla da dikkat çekiyor. Peki Survivor Mert Öcal kimdir? İşte yarışmacı hakkında merak edilen tüm detaylar…

SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal 29 Eylül 1982 İstanbul doğumlu Türk manken ve oyuncudur. “Best Model of Turkey” seçildikten sonra 2004 “Best Model of The World” yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir , Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Son olarak Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler takımında yer aldı.

TAKIM İÇERİSİNDE GERGİNLİK

Survivor’ın bu akşam yayınlanacak yeni bölüm fragmanında Mert Öcal’ın, Elif ve Ersin ile yaşadığı tartışma dikkat çekti. Oyun sırasında yaşanan gerginlik takım içerisinde devam ederken Mert Öcal’ın fevri hareketleri gözlerden kaçmadı.