Survivor Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında ve mesleği nedir?

Survivor yarışmasının başlamasının ardından yarışmacılar da merak ediliyor. Yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında Mert Öcal'da bulunuyor. Peki Mert Öcal kimdir, kaç yaşında ve mesleği nedir?

Survivor’da Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal’ın biyografisini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Sevilen yarışma programı Survivor’un ilk bölümü geride kaldı. Yayınlanan ilk bölümün ardından Mert Öcal ismi merak edilmeye başlandı. Peki Mert Öcal kimdir? İşte Mert Öcal’ın biyografisi…

SURVİVOR MERT ÖCAL’IN BİYOGRAFİSİ

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul’da doğdu. “Best Model of Turkey” seçilden sonra 2004 “Best Model of The World” yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.