Survivor Mert Öcal’a göre pandemi üst aklın projesiymiş!

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüller yarışma programıyla tanınan Mert Öcal, pandemiyi üst aklın projesi olarak değerlendirdi. Bilim insanlarının aylardır yaptığı açıklamaların tersine, bunun bir siyasal proje olduğunu savunan Öcal, sosyal medyada tepki çekti.

Survivor yarışması ile tanınmayı başaran Mert Öcal, pandemi başladığında Dominik Cumhuriyeti'nde uzun süre mahsur kalmıştı.

Dominik Cumhuriyeti'nden İstanbul'a dönen Mert Öcal, İstanbul'da bir süre karantinada kaldı. Haziran ayında yeni normale geçilmesi ile birlikte dizi ve film projelerine ağırlık veren Öcal, çarpıcı bir mesaj paylaştı.

“YENİ DÜNYA İÇİN GEÇİŞ PROJESİ”

Survivor Mert, “Pandemi süreci üst aklın bir projesidir. İnsanları sosyalleşmeden vakit geçirme yolları arayışına iten bir süreçtir. Yeni dünya için çok büyük bir geçiş projesidir…” dedi.

BİLİM İNSANLARI TAM TERSİNİ SÖYLÜYOR

Bilim insanları, bu tür yorumların aksine corona virüsünün bir proje olmadığını, daha önceki salgınlar gibi tüm dünyayı saran bir hastalık olduğunu, bu hastalığa karşı alınması gereken önlemlerde geri adım atılmaması gerektiğini her fırsatta dile getiriyor.