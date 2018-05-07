Survivor Merve Aydın kimdir? Milli Atlet Merve Aydın nereli ve kaç kaşında?

Survivor'a üçüncü kez katılan Merve Aydın bu hafta eleme adayı oldu. Survivor 2018 izleyicileri, Mustafa Kemal'in eleme adayı olarak seçtiği Merve Aydın'ın yaşını, mesleğini ve hayat hikayesini araştırıyor. Peki Merve Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Survivor 2018 yarışmacılarından biri olan Merve Aydın, daha önce 2014 ve 2015 yılında Survivor'da yarıştı. Dikkat çeken performansı ile izleyiciler tarafından sevilen Merve Aydın hakkında tüm merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Merve Aydın’ın hayat hikayesi…

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4×400 m bayrak yarışında birinci oldu.

Yine 2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Yine Çin’de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4×400 bayrak yarışında 3.lük elde ederek gümüş madalya kazanmıştır. 2012 yılında Londra’da yapılan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar 800 metre seçmelerinde yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.