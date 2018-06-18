Survivor Merve Oflaz Kimdir? Kaç yaşında nereli? İşte bilinmeyenleri…

Merve Oflaz Kimdir? Kaç yaşında nereli? soruları bugün magazinin gündeminde. 2010 yılında Survivor'ı kazanan ilk kadın yarışmacı olarak tarihe geçen Merve Oflaz ile ilgili merak edilenler ve kısa bir hayat hikayesini haberimizde bulabilirsiniz. İşte Merve Oflaz'ın yer aldığı diziler ve hayatına dair ayrıntılar.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

2010 Survivor’ı kazanan ilk kadın yarışmacı olarak tarihe geçen Merve Oflaz kimdir? Dizi oyunculuğu da yapan Suvivor’ın ilk kadın şampiyonu haKkında az bilinenleri ve kısa yaşam öyküsünü sizler için derledik. İşte kariyeri ve bilinmeyenleriyle Merve Oflaz…

MERVE OFLAZ KİMDİR?

Merve Oflaz, 23 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul, Beykoz’da doğmuştur. Merve Oflaz 2010 yılı Survivor Türkiye yarışmasını kazandı. 5 yaşına kadar Beykoz’da büyüdü. Daha sonra Çengelköy’e taşındılar ve İlkokulu Nursen Fuat Özdayı İlk Öğretim Okulu’nda okudu. Okulda spora aktif olarak katılan Merve aynı zamanda ilkokul yıllarında okulun tiyatro grubunda yer aldı dans grubunda gösteriler yaptı. Okulun voleybol takımının da degişmez bir elemanıydı. Çengelköy lisesinden 2005 yılında mezun oldu. Lisedeyken tenis ve yüzmeyle ilgilendi.

Merve Oflaz, liseden sonraki döneminde; Oto Show ve Boat Show gibi organizasyonlar gibi birçok işte çalıştı. Üniversitede İngilizce öğretmenliği bölümüne gitmek için dershanelerde hazırlanmasına rağmen istediği yeri kazanamadı. Bunun üzerine Dalyan Kulüp’te tenis ve yüzme antrenörlüğü yapmaya başladı. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunun sınavlarını kazandı.

Okuluna devam ederken, 2008 yılında Show TV’de Acun Ilıcalı’nın sunduğu “Var Mısın Yok Musun” adlı yarışmaya katıldı. Yaklaşık 50 bölüm yarışmacı olarak 3 ay boyunca ekranlarda oldu. Var mısın Yok musun’da 80 bin lira kazandı.

2010 yılında, Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunuculuğunu da yaptığı ve yarışanlar “Var mısın Yok musun” yarışmacılarından seçildiği Panama’da yapılan “Survivor Kızlar – Erkekler” yarışmasına katıldı. Survivor’un Şampiyonu Merve Oflaz olmuştur.

2011 yılında Mart’tan itibaren Haziran sonuna kadar Turkmax televizyonunda hafta içi her gün yayınlanan “Survivor İnce Hesaplar” adlı programda yorumcu oldu. 2012 yılında cumartesi akşamları Survivor ana yarışması öncesi çocuklar için yapılan yarışmanın sunuculuğunu yaptı. Aynı zamanda bir pilates eğitmeni olan Merve, Molped reklam filmlerinde oynadı.

Diksiyon eğitimi ve oyunculuk eğitimi aldı.

Merve Oflaz, “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Ayşe Hatun karakterini canlanmıştır. Yönetmenliğini Taylan Biraderler’in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay’ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin’in yaptığı “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.

2012 yılında ” Kalbim 4 Mevsim” adlı dizide Aslı karakterini başrolde canlandırırken Ayça Varlıer ve Bülent Emin Yarar ile beraber rol aldı.

2014 yılında “Gulyabani” adlı sinema filminde; Deniz Uğur, Ceyda Ateş, Melike Öcalan, Didem Balçın, Mustafa Üstündağ, Kenan Ece, Cüneyt Arkın, Perihan Savaş ile beraber oynadı.

2014 yılında Ölü Ozanlar Derneği filminde Robin Williams’ın canlandırdığı efsanevi öğretmen karakterinden esinlenerek uyarlanan “Not Defteri” adlı dizide Ebru Özkan ve Fatih Al ile beraber rol aldı.

2014 yılının Haziran ayında başlayan Gizem Karaca, Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat’ın başrolde oynadığı “Güzel Köylü” adlı dizide Merve Oflaz konuk oyuncu olarak oynamıştır. Dizi’nin diğer oyuncuları, Ahmet Mümtaz Taylan, Zerrin Sümer, Ali İpin gibi başarılı oyuncular rol almaktadır.

22 Şubat 2015 tarihinde TV8 ekranlarında başlayacak olan “Survivor All Star” yarışmasına; Turabi Çamkıran, Hilmi Cem İntepe, Merve Oflaz ve Pascal Nouma, Hasan Yalnızoğlu, Anıl Tetik, Nadya Zagli, Ece Begüm Yücetan, Doğukan Manço, Bozok Gören, Özlem Çalın, Duygu Çetinkaya, Taner Özdeş, Almeda Abazi, Serenay Aktaş, Berna Canbeldek, Seda Aktuğlu, Hakan Hatipoğlu, Merve Aydın, Sahra Işık, Fulya Keskin katılacak.

14 Şubat 2015 tarihinde Nihat Doğan, Özgecan Aslan cinayeti ile ilgili yazdığı tepki çeken tweet’i nedeniyle “Survivor All Star” kadrosundan çıkarıldı yerine eski futbolcu Ahmet Dursun katıldı.

YER ALDIĞI YAPIMLAR

2014 – Güzel Köylü (Oya) (Konuk oyuncu) (TV Dizisi)

2014 – Not Defteri (İclal) (TV Dizisi)

2014 – Gulyabani (Köylü Kız)(Sinema Filmi)

2012 – Kalbim 4 Mevsim (Aslı) (TV Dizisi)

2011 – 2013 – Muhteşem Yüzyıl (Ayşe Hatun)(TV Dizisi)