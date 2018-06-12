Survivor Mustafa Kemal Kurt kimdir? Mustafa Kemal elendi mi?

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Survivor 2018’e Gönüllüler takımı ile başlayan ardından Ünlüler takımına geçen Mustafa Kemal Kurt, başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Her fırsatta Survivor’u ne kadar çok sevdiğini dile getiren yarışmacı güçlü yarışmacılara karşı eleme potasına çıktı. Ünlüler takımına sonradan dahil olduğu için arkadaşlarının kendisini aralarına almadığını düşünen Mustafa Kemal bu nedenle eleme potasına çıktığını düşünüyor. İşte yarışmadan elenen Mustafa Kemal Kurt hakkında merak edilenler…

Rugby güç gerektiren bir spordur. 15 kişiden iki takım ve 40 dakikalık iki devre halinde oynanan oyunda oyuncu elindeki topu ileri pas vermeden kale çizgisinin arkasına geçirmeye çalışır. Mustafa Kemal Kurt en büyük hayalinin Survivor’a katılmak olduğunu söylüyor ve tam bir Survivor ruhuna sahip olduğunu belirtiyor. Bir dönem Zone Zorlu Center’da ve Koç Üniversitesinde Rugby Koç’u olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşantısını İstanbul’da sürdürmektedir.