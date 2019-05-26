Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşındadır?

Survivor 2018'de finalde son ikiye kalarak şampiyonluğu kılpayı kaçıran Nagihan Karadere performansı ve polemikleri ile izleyicilerin dikkatini çekmişti. Şimdi ise Survivor Türkiye Yunanistan'a kısa bir süre yarışmak üzere yeniden katıldı. İşte Survivor Nagihan hakkında merak edilen ayrıntılar...

Nagihan Karadere, Survivor tarihinin en başarılı isimlerinden bir tanesidir. Mücadeleci ve kavgacı kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Nagihan, profesyonel spor hayatında atlettir ve birçok başarıya imza atmıştır.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere, 1 Ocak 1984 ‘te doğdu. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı. Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4×400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Nagihan Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı. 7 Şubat 2016 tarihinde Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer alan Nagihan Karadere, Kıbrıs'taki Çeyrek Final'de Beşinci oldu.