Survivor Nagihan kimdir? Survivor Nagihan kaç yaşında?

Survivor’da yaptıklarıyla adından en fazla söz ettiren yarışmacıların başında gelen Nagihan Karadere Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları ile mücadele etmek için Dominik'e gelen eski yarışmacılar arasında yer aldı. Peki Nagihan Karadere kimdir? Survivor Nagihan nereli? İşte Nagihan Karadere hakkında merak edilen her şey...

Survivor’un en hırslı yarışmacılarının başında gelen Nagihan yarıştığı senelerde sansasyonel davranışlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çekmişti. Hem rakip hem de kendi takım arkadaşlarına meydan okumasıyla tanınan Nagihan bu kez Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacıları ile yarışacak. Peki Survivor Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere nereli, kaç yaşında?

SURVİVOR NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere Survivor 2018 All Starlar kadrosunda yer alacak isimlerden biri oldu. Zorlu mücadelede yer alacak olan Nagihan Karadere Survivor’a damga vuran isimlerden biri oldu. Survivor 2016’da yer alan ve kadınlar arasında en iyi istetistiğe sahip olan isimlerden olan Nagihan Karadere All Starlar adına mücadele edecek. Milli atletlerimizden Nagihan Karadere, Survivor 2016’da Ünlüler takımında mücadele etmişti. Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor’ın 2018 kadrosuna milli atlet Nagihan Karadere dahil oldu.

1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, Fenerbahçe’de yetişti ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katıldı.13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence’de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin’in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda 4×400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yeraldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

Sporcu kimliği ile öne çıkan Nagihan Karadere daha önce Survivor’da rakiplerini zorlamış ve büyük iz bırakmıştı. Nagihan Karadere bu kez de Survivor 2018’de rakiplerini zorlayacak.