Survivor ne zaman başlayacak belli oldu! Survivor 2020 yarışmacı kadrosunda yer alacak yarışmacılar…

TV8 ekranlarında her yıl reyting rekorları kıran Survivor yarışması için geri sayım başladı. Survivor'un ne zaman başlayacağı yapılan paylaşım ile belli oldu. Yarışmanın başlamasına kısa bir süre kala Survivor 2020 yarışmacı kadrosunda yer alacak isimlerde belli oluyor. İşte Survivor ne zaman başlayacak sorusunun cevabı ve belli olan yarışmacılar...

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor ne zaman başlayacak belli oldu. Survivor son yıllarda her kış döneminde izleyiciyi ekran başına topluyor ve bu sene de ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyordu.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu yıl 16 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACI KADROSU

Yılmaz Erdoğan’ın yeğeni Ersin Korkut, Masterchef yarışmasında popüler olan Yasin Obuz, sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, eski futbolcu Sercan Yıldırım açıklanan isimler arasında yer alıyor. Arka Sokaklar eski oyuncusu ve ilk Survivor şampiyonu Uğur Pektaş ve Tuğba Melis Türk’ün de henüz resmi olarak açıklanmış olmamalarına rağmen ünlüler takımında yer alması bekleniyor.