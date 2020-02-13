Survivor ne zaman başlayacak? İşte 2020 Survivor yarışmacıları….

Survivor bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla 16 Şubat akşamı başlıyor. Survivor'ın başlamasına kısa bir süre kala yarışmacı kadrosu belli oldu. Peki Survivor yarışmacıları kimler? İşte tam kadro ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları...

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Survivor için geri sayım başladı. 16 Şubat’ta başlayacak olan Survivor’ın yarışmacıları da belli oldu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabında tüm yarışmacıları duyurdu.

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Barış Murat Yağcı

Mert Öcal

Şaziye İvegin Üner

Uğur Pektaş

Sercan Yıldırım

Derya Can Göçen

Parviz Abdullayev

Aycan Yanaç

Elif Yıldırım Gören

Tuğba Melis Türk

Ersin Korkut

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Yasin Obuz

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Makbule Günaydın

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Tayfun Erdoğan

Burak Yurdugör



SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu yıl 16 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.