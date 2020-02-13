Survivor ne zaman başlayacak? İşte 2020 Survivor yarışmacıları….
Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Survivor için geri sayım başladı. 16 Şubat’ta başlayacak olan Survivor’ın yarışmacıları da belli oldu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabında tüm yarışmacıları duyurdu.
SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
Barış Murat Yağcı
Mert Öcal
Şaziye İvegin Üner
Uğur Pektaş
Sercan Yıldırım
Derya Can Göçen
Parviz Abdullayev
Aycan Yanaç
Elif Yıldırım Gören
Tuğba Melis Türk
Ersin Korkut
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
Yasin Obuz
Cemal Can Canseven
Ceyhun Uzun
Evrim Keklik
Fatma Günaydın
Makbule Günaydın
Meryem Kasap
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Tayfun Erdoğan
Burak Yurdugör
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu yıl 16 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.