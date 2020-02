Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2020 yarışmacıları kimler?

2020 Survivor yarışmasının başlamasına artık az bir zaman kaldı. Yarışmacılarının da yavaş yavaş netleştiği Survivor bu yıl ünlüler-gönüllüler konseptiyle yayınlanacak. TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi bulunan Survivor yarışmasında bu yıl yarışacak olan 4 kişi belli oldu. Peki Survivor 2020 ne zaman başlayacak? İşte yarışmadan son haberler…

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu yıl 16 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

16 Şubat tarihinde başlayacak olan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında şuana kadar 4 isim belli oldu. Ersin Korkut, Uğur Pektaş ve Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan’ın ardından Acun Ilıcalı sosyal medyadan Bursaspor ve Galatasaray’da forma giymiş olan Sercan Yıldırım’ın da yeni sezonda yer alacağını açıkladı.

EMRAH'IN OĞLU DAHİL OLDU

Survivor 2020'in üçüncü yarışmacısı ise oyuncu Ersin Korkut ve Uğur Pektaş'ın ardından şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi. 16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle gerçekleşecek.

SURVİVOR'UN DÖRDÜNCÜ YARIŞMACI SERCAN YILDIRIM

Şubat ayında ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da yarışmacılar da yavaş yavaş belli oluyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında sürecek olan Survivor 2020'de sürpriz ismi Acun Ilıcalı Instagram hesabından açıkladı. Ilıcalı, Bursaspor ve Galatasaray'da forma giymiş olan futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020 kadrosunda olacağını belirtti ve kendisine başarılar diledi.

Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan reality yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye’de ilk olarak Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan İlk sezon yapımı. Program ismi Survivor Türkiye: Büyük Macera olmuş, rakip boyların adlandırılması Kuzey ve Güney olmuştur.

Belirgin niteliklerle ayrılmamış karışık yarışmacılar Kuzey ve Güney Takımları diye ikiye ayrıldı ve birbirlerine karşı çeşitli yarışmalarda yarıştılar. Büyük Finalinde daha sonra Kanal D’nin uzun süreli polisiye dram dizisi Arka Sokaklar’da rol alan ‘duygusal’ Survivor Uğur Pektaş’ın Kız kulesindeki başarısı, 150.000 TL’lik ve Hayatta kalan tek kişi ödülleriyle sonuçlandı. 2014 yılında yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler konseptinde finale kalan Gökhan Keser ikinci Turabi Çamkıran Şampiyon olmuştur. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasında finalede olan Merve Aydın ikinci Turabi Çamkıran ise 2.kez Gönüllülerin Şampiyonu olmuştur. Sonraki yılda ise Survivor 2016 Ünlüler-Gönüllüler konseptine finale kalan Serkay Tütüncü ikinci Çağan Atakan Arslan şampiyon olmuştur. 2017 yılında finale kalan Adem Kılıççı ikinci Ogeday Girişken Şampiyon olmuştur. 2018 yılında geldiğimizde ise Survivor All Star-Gönüllüler konsepti olmuştur, daha sonra ise bu konsep değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler konsepti olmuştur, ve bu senede Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, ve son finale kalan Nagihan Karadere ikinci Adem Kılıççı All Star Şampiyonu olmuştur.