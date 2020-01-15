Survivor ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları belli oldu mu?

Survivor ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları belli oldu mu?

Survivor son yıllarda her kış döneminde izleyiciyi ekran başına topluyor ve bu sene de ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyor. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler'in programına konuk oldu ve Survivor'ın başlangıç tarihini duyurdu. İşte Survivor ne zaman başlayacak sorusunun cevabı...

Survivor’ın ne zaman başlayacağı belli oldu. Yayınlandığı dönemlerde izleyiciden büyük ilgi gören Survivor bu sene 16 Şubat tarihinde başlayacak. Survivor’ın ünlüler ve gönüllüler olarak iki takım halinde olacağı da Acun tarafından duyurulan konulardan. Peki Survivor’da yarışacak isimler belli oldu mu?

SURVİVOR YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Acun lıcalı, ilk kesinleşen yarışmacının da oyuncu Ersin Korkut olduğunu açıkladı. Acun önceki açıklamalarında da Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın yüzde 90 ihtimalle, 2020 kadrosunda yer alacağını belirtmişti.

GEÇEN SENE SURVIVOR’DA NELER OLDU?

Geçtiğimiz sene Survivor, Türkiye ve Yunanistan takımları şeklinde gerçekleştirildi. Geçen sene Survivor’da Türkiye şampiyonu Yusuf Karakaya oldu, Yunanistan şampiyonu ise Katerina Dalaka oldu.