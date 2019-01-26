Survivor ne zaman başlıyor? Acun, Survivor 2019’da ilk fotoğrafı paylaştı!

Survivor'ın başlamasına kısa süre kala yarışmacılar da belli oluyor. Survivor 2019'da Türkiye takımında yer alacak ilk iki isim Hakan Kanık ve Seda Ocak olmuştu. Acun, Survivor yeni sezondan ilk fotoğrafı paylaştı! Survivor yarışmacıları adayları kimler? Survivor ne zaman başlayacak?

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2019 yılında da TV8 ekranlarında seyircilerle buluşacak. Farklı bir formatta ekranlara gelecek Survivor’da bu sezon yarışmacılar izleyiciler tarafından belirlenecek ve Türkiye – Yunanistan takımları arasında geçecek yarışlarda boy gösterecekler. Survivor 2019 yarışmacıları arasında yer alan MasterChef Hakan ve geçmiş sezonlarda yer alan Survivor Sema’nın ikiz kardeşi Seda Ocak yarışmacı olması kesinleşen kişiler arasında yer alıyor. Peki sevilen yarışma Survivor, 2019’da hangi tarihte başlayacak? İşte Survivor 2019 başlangıç tarihi…

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'ın yayın tarihini açıkladı. Bu yıl, 13. sezonuyla ekrana gelecek olan Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde ilk bölümüyle başlayacak.

SURVİVOR YARIŞMACILARI ADAY KADRO

Asil Cengiz,

Atakan Işıktutan,

Azim Kaan Güvenilir,

Buse Akar,

Yağız Erdoğan,

Büşra Yalçın,

Seda Ocak,

Ecem Onaran,

Özgür Özdemir,

Emin Günenç,

Okay Köksal,

Emre Durak,

Müzeyyen Seren Bayülken,

Erdem Ekşioğlu,

Kaan Kazgan,

Hikmet Tuğsuz,

Sude Burcu,

Sinem Kılıç,

Simge Olçun,

Sıla Rümeysa Ölçek,

Kader Karakaya,

Burak Yurdugür,

Bora Edin,

Begüm Güven,

Serpil Uzunçavdari Yusuf Karakaya,

Hakan Kanık,

Sami Levi,

Halim Baydur,

Melisa Emirbayer.