Survivor ne zaman bitecek? Survivor 2020 finali hangi gün?

Yayınlandığı her gün izlenme rekorları kıran Survivor 2020 yarışmasında artık sona yaklaşıldı. Zorlu ada şartlarında birinci olabilmek için mücadele eden yarışmacılar son düzlüğe girerken, izleyiciler de Survivor'ın ne zaman biteceğini merak etmeye başladı. Acun Ilıcalı geçtiğimi günlerde yaptığı açıklamada Survivor finaline dair tarih vermişti. İşte Survivor 2020'nin sona ereceği tarih...

Tv8 ekranlarında haftanın her günü yayınlanan ve en sevilen yarışma programları arasında ilk sıralarda yer alan Survivor 2020’nin finaline çok az bir süre kaldı. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor 2020’nin finali için tarih belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı Survivor’ın biteceği tarihleri duyurmuş ve finalde büyük sürprizlerin olacağını müjdelemişti. İşte Survivor 2020’nin biteceği tarih.

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BİTİYOR?

Şubat ayından bu yana ekranlarda olan Survivor için final tarihin Acun Ilıcalı katıldığı bir programda dile getirdi. Acun Ilıcalı, Survivor 2020 final tarihinin ise 13-14 Temmuz 2020 olduğunu açıkladı.

Survivor finalinin İstanbul’da olacağını söyleyen Ilıcalı, “Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa çok enteresan bir yerde yapılacak Survivor finali. Finale ise sadece eski yarışmacılar ile Survivor 2020 yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak” dedi.