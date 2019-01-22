Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Survivor ne zaman? Survivor’ın başlayacağı tarih gelirken Survivor yarışmacıları merak konusu…
Survivor ne zaman? Survivor’ın başlayacağı tarih gelirken Survivor yarışmacıları merak konusu…
Survivor ne zaman başlayacak? Survivor hayranları merakla Survivor'ın ne zaman başlayacağını araştırıyor. Survivor'ın yeni sezonunun başlamasına kısa süre kaldı ve Survivor 2019'un yarışmacıları da merak ediliyor. İşte Survivor ne zaman sorusunun cevabı...
Magazin 22 Ocak 2019 - 13:50

Survivor için geri sayım başladı! Survivor 2019 ne zaman? Survivor 2019, bu sene Türkiye-Yunanistan formatıyla 2 Şubat Cumartesi akşamı seyircilerle buluşacak. Her sene farklı bir formatla ekranlara gelen Survivor uzun zamandır televizyon dünyasının bir numarası olmayı başarmış durumda. Survivor yarışmacıları bu sene farklı bir şekilde seçilecek. İşte yarışmacı adayları ve detaylar…

“SURVİVOR'IN YENİ ADASINA İLK ADIMI BEN ATTIM”

Survivor adasından ilk fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, “Survivor'ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye – Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8'de. Bence kaçırmayın” ifadelerini kullanarak müjdeli haberi verdi.

acunilicali

SURVİVOR YARIŞMACILARI ADAY KADRO

Asil Cengiz,
Atakan Işıktutan,
Azim Kaan Güvenilir,
Buse Akar,
Yağız Erdoğan,
Büşra Yalçın,
Seda Ocak,
Ecem Onaran,
Özgür Özdemir,
Emin Günenç,
Okay Köksal,
Emre Durak,
Müzeyyen Seren Bayülken,
Erdem Ekşioğlu,
Kaan Kazgan,
Hikmet Tuğsuz,
Sude Burcu,
Sinem Kılıç,
Simge Olçun,
Sıla Rümeysa Ölçek,
Kader Karakaya,
Burak Yurdugür,
Bora Edin,
Begüm Güven,
Serpil Uzunçavdari Yusuf Karakaya,
Hakan Kanık,
Sami Levi,
Halim Baydur,
Melisa Emirbayer.

İLGİLİ HABERSeda Ocak kimdir? Survivor'da ikinci yarışmacı belli oldu!
Son güncelleme: 17:58 - 22.01.2019
Etiketler