Survivor ne zaman? Survivor’ın başlayacağı tarih gelirken Survivor yarışmacıları merak konusu…

Survivor ne zaman başlayacak? Survivor hayranları merakla Survivor'ın ne zaman başlayacağını araştırıyor. Survivor'ın yeni sezonunun başlamasına kısa süre kaldı ve Survivor 2019'un yarışmacıları da merak ediliyor. İşte Survivor ne zaman sorusunun cevabı...

Survivor için geri sayım başladı! Survivor 2019 ne zaman? Survivor 2019, bu sene Türkiye-Yunanistan formatıyla 2 Şubat Cumartesi akşamı seyircilerle buluşacak. Her sene farklı bir formatla ekranlara gelen Survivor uzun zamandır televizyon dünyasının bir numarası olmayı başarmış durumda. Survivor yarışmacıları bu sene farklı bir şekilde seçilecek. İşte yarışmacı adayları ve detaylar…

“SURVİVOR'IN YENİ ADASINA İLK ADIMI BEN ATTIM”

Survivor adasından ilk fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, “Survivor'ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye – Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8'de. Bence kaçırmayın” ifadelerini kullanarak müjdeli haberi verdi.