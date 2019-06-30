Survivor Nikos kimdir? Nikos Kosmas kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Survivor 2019'un finalistlerinden Yunan yarışmacı Nikos Kosmas kimdir? merak ediliyor. Nikos Kosmas 26 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Spor kariyeri çok küçük yaşta karate ile başlamış. İşte Survivor Nikos hakkında detaylar...

Survivor 2019’un başarılı Yunan yarışmacılarından Nikos Kosmas, yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki Survivor Nikos Kosmas kimdir? Nikos, Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları da olmak üzere birçok madalya ya sahip. Karate antrenörü ve personal trainer olarak çalışıyor. Survivor Nikos hakkında merak edilenler…



NİKOS KOSMAS KİMDİR ?

Nikos Kosmas 26 yaşında ve Atina'da yaşıyor. Spor kariyeri çok küçük yaşta karate ile başlamış, Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları da olmak üzere birçok madalya ya sahip. Karate antrenörü ve personal trainer olarak çalışıyor. Kariyeri esnasında birçok Türk atlet ile karşı karşıya yarıştı. Onun için Survivor bir iş günü daha!