Survivor Nisa aşkını ilan etti

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıyla adını duyuran Nisa Bölükbaşı'nın adı aşk dedikodularıyla son günlerde gündemden düşmüyor. Nisa'nın adı Survivor 2020 yarışmasında birlikte yarıştığı oyuncu Barış Murat Yağcı ile aşk dedikodularına karışmış ama ikiliden herhangi bir açıklama gelmemişti. Genç kız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla İstanbul'a olan aşkını ilan etti.

Uzun süredir adı oyuncu Barış Murat Yağcı ile akş dedikodularına karışan Nisa Bölükbaşı Survivor 2020 programının ardından Türkiye’den vazgeçmiyor. Geçtiğimiz günlerde MasterChef programında kısa bir süre görünen ve şeflerle esprili bir sohbet gerçekleştiren Nisa’nın burada bir program yapacağı konuşulmaya devam ediyor. Nisa bir yandan İstanbul’da kalmayı sürdürürken bir yandan da buradan yaptığı paylaşımlarla Türkiye’ye duyduğu aşkı gözler önüne seriyor.

Acun Ilıcalı’nın kanalında Barış Murat Yağcı ile birlikte bir televizyon programı sunacağı iddia edilen Nisa’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken yaptığı açıklamalarla adeta bu haberleri doğruluyor.

İstanbul’u çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Nisa Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bunu tekrar gösterdi.

İşte Nisa’nın İstanbul aşkı…