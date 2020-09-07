Survivor Nisa, Barış’ı yanağından öptü, sosyal medya karıştı

Bu sene yayınlanan Survivor yarışmasına damga vuran isimler arasında Nisa ve Barış Murat Yağcı yer aldı. Barış, yarışmanın finaline kadar çıkarak dikkatleri üzerine çekerken, Nisa da gerek sempatik tavırları ve gerekse yarışmacılardan Sercan'la adının karıştığı aşk iddialarıyla öne çıktı.

İki isim de biten yarışmanın ardından kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Aralarında bir yakınlaşma olduğu ve aşk yaşamaya başladıkları yazılıp çizilen ikiliden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken magazin sayfalarına düşen samimi fotoğraflar ve sosyal medya paylaşımları adeta bu ilişkiyi doğruluyor. Bir televizyon programında birlikte kamera karşısına geçeceği de konuşulan ikiliden yeni bir video geldi.

‘Survivor 2020’de birlikte yarışan ve çok yakın arkadaş olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışma bittikten sonra birlikte Çeşme’de görüntülenmiş ve sarmaş dolaş halleri çok konuşulmuştu. Tüm bunların ardından aşk yaşadıkları iddia edilen ikili sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video ile günün en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Nisa Bölükbaşı’nın aynı yarışmada tanıştığı Barış Murat Yağcı’yı yanağından öptüğü video sosyal medyayı salladı.

Survivor Nisa ve Barış cephesinde yaşanan bu sıcak gelişme her iki tarafın takipçileri tarafından ‘aşk bacayı sarmış’ şeklinde yorumlandı.

Gün içinde Barış Murat Yağcı, Nisa’nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaşıp sonra silmişti. Fakat Nisa’dan büyük sürpriz geldi ve Barış’ı öptüğü videoyu paylaştı.