Survivor Nisa Bölükbaşı dönüyor: Sen de hazır ol!

Survivor Nisa Bölükbaşı dönüyor: Sen de hazır ol!

Survivor 2020 finalinin ardından memleketi Prag'a dönen ve buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Yarışma süresince Yasin ile gerginlikler yaşayan ve Sercan'la arasında aşk dedikoduları çıkan Nisa, final gecesinin ardından hakkında çıkan aşk dedikodularından uzaklaşmak için memleketine dönmüştü. Nisa, sosyal medya hesaplarından takipçilerine müjdeli haberi verdi.

2021 yılında “Survivor All Star” formatıyla izleyicisiyle buluşacağı konuşulan Acun Ilıcalı'nın kadroda bulunmasını istediği ilk ismin Nisa Bölükbaşı olduğu iddia edildi. Nisa'yı ikna turlarına başlayan Acun Ilıcalı program için özel isimlerle konuşmayı sürdürüyor.

Ancak magazin kulislerinde “Survivor 2021 All Star” programında yer almayı düşünmediği söylenen Nisa'nın Türkiye'ye gelişi kafaları karıştırdı. Nisa'nın Türkiye'ye gelişinin Survivor ile bağlantılı olduğu söylendi.

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Nisa Bölükbaşı ise “Survivor All Star” için herhangi bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabından Türkiye'ye doğru yola çıktığını söyleyen Nisa “Ve bavul hazır! Türkiye sen de hazır ol!” notunu düştü.