Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşındadır? Nisa yarışmadan çekiliyor mu?

Survivor'da Nisa Bölükbaşı son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında. Ada şartlarında duygusal olarak zor günler geçiren Nisa Bölükbaşı'nın yarışmadan çekilip çekilmeyeceği konusu merak edilmeye başlandı. Peki Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir ve kaç yaşındadır? Nisa yarışmadan çekiliyor mu?

Survivor 2020’de Gönüllüler takımında performansıyla dikkat çeken ve yarışmanın en genç isimlerinden olan Nisa Bölükbaşı, son zamanlarda ise duygusal olarak zor zamanlar geçiriyor. Hem aile özlemi, hem de ada şartları nedeniyle yarışmacılar zaman zaman büyük zorluk yaşayabiliyor. Yarışmada son günlerde ise Nisa’nın duygusal yorgunluğu dikkat çekiyor. Peki Survivor Nisa Bölükbaşı yarışmadan çekiliyor mu? Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Survivor Nisa hakkında merak edilen tüm detaylar…

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag’da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti’ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag’dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka’da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018’de Çek Cumhuriyeti’nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018’de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

NİSA YARIŞMADAN ÇEKİLİYOR MU?

ACUN ILICALI’DAN NİSA AÇIKLAMASI

Oyun sonrasında ise Acun Ilıcalı, Nisa’ya dönerek “Hiç kimseyi Survivor’da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam etmeyebilir. Bizim açımızdan asla bir problem yok. Bize başvurursa yarışmadan elenmesine izin veririz” dedi.

NİSA AĞLAMAYA BAŞLADI

Acun Ilıcalı’nın sözlerinden sonra ise Nisa yere çökerek ağlamaya başlıyor. Nisa’nın Survivor’dan ayrılıp ayrılmayacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak. Daha önce de gitmek isteyen ve ağlayan Nisa’nın ne karar vereceği merak konusu oldu.