Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında?

Survivor'da dikkatleri çeken isimlerin başında Nisa Bölükbaşı geliyor. Duygusal kişiliği ve oyunlardaki performansıyla da konuşulan Nisa Bölükbaşı'nın hayatı merak ediliyor. İşte Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir ve kaç yaşındadır? gibi soruların yanıtları...

Survivor 2020’nin Gönüllüler takımında yer alan Nisa Bölükbaşı, en genç yarışmacılardan. Survivor’da performansı yanı sıra duygusal davranışlarıyla da dikkat çeken Nisa Bölükbaşı’nın biyografisini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İşte Nisa Bölükbaşı’nın hayatı…

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag’da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti’ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag’dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka’da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018’de Çek Cumhuriyeti’nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018’de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.