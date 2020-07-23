Survivor Nisa memleketine gitti

Survivor 2020 programıyla tanınan Nisa Bölükbaşı yarışmanın final yapmasından sonra bir süre İstanbul’da kalmayı seçti. Adı futbolcu Sercan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışan Nisa Bölükbaşı İstanbul’da kaldığı süre boyunca tartışmaların odağındaki isim oldu. Gerginliklerden sıkılan Survivor Nisa memleketi Prag’ın yolunu tuttu.

Ada hayatı boyunca yarışmacı arkadaşları tarafından sevilen Nisa, finalin ardından kendisini bir anda gerginliğin göbeğinde buldu. Cemal Can ile aralarındaki dostlukla alkış toplayan Survivor Nisa, Yasin Obuz'un fitilini ateşliği tartışmaya cevap vermemeyi seçti. Yasin'in ağır eleştirilerine Evrim Keklik ve Meryem Kasap'ın da katılması üzerine Nisa Bölükbaşı sessizliğini bozmadan ülkesine döndü.

Survivor 2020'in Çek güzeli Nisa normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber Prag'a dönüş yaptı. Survivor yarışmasındaki sempatik hareketleri ve Türkçe konuşma şekli ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Nisa Prag'ın sokaklarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine tanıttı.